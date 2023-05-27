天使今（27日）迎接跨聯盟賽事，主場交手國聯東區隊伍馬林魚，日籍球星大谷翔平全場4支0且吞2K，在休息區相當愛作怪的他，竟讓場邊球僮呼自己巴掌，似乎想打醒本場低迷不振的自己。

客隊馬林魚來者不善，面對天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）擊出多達10安，但串聯性不佳只攻下3分，天使打線中「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、厄謝拉（Gio Urshela）都有雙安以上演出，團隊一共擊出10支安打，卻也只能換得2分入袋，最終天使以2比6遭馬林魚擊敗，系列賽首戰敗北。

大谷翔平首打席敲出雙殺打，5局下得點圈有人時遭到三振，在打擊方面沒有發揮，據《Bally Sports West》推特影片，比賽進行到9下2人出局時，大谷翔平與球僮有說有笑後，接著球僮突然開始摩擦雙手，突然朝著大谷翔平右臉頰輕輕呼了一巴掌，大谷搞笑翻起白眼配合演出。

明天使繼續在主場迎戰馬林魚，大谷翔平將以投手身分先發出擊，上回面對雙城投出6局失1分好表現，不過因為退場時雙方為平手狀態，大谷翔平無關勝負。這也是投手大谷生涯第2次對決馬林魚，去年7月7日他以7局2安打失1非自責分，投出10K、3保送拿下勝投。