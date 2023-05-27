今年改披味全龍球衣的洋投猛威爾，26日先發對富邦悍將先發投不滿2局就退場，今天傳出他右手肘韌帶、肌腱撕裂的消息，總教練葉君璋也表示，他本季應該可以說是報銷了。

猛威爾昨天首局沒讓富邦得分，但2局下從申皓瑋陽春炮起，讓富邦連續7名打者上壘，他僅投45球、1.1局失7分退場。

葉總賽前捎來噩耗，猛威爾右手肘韌帶跟肌腱都有撕裂，預估至少需要3、4個月修養，本季可以說是已經報銷，球團也有開始尋覓新洋投人選，「但這時候要簽，幾乎都有球隊問題，這就是個工程，買斷金要多少都是要花時間。」

葉君璋指出，猛威爾昨天賽前牛棚時狀況一切正常且很好，「結果上去投怎麼跟牛棚差那麼多，那時候還沒想到受傷問題，但他第2局就有說手不舒服。」

在布里悍、猛威爾接連出現重大傷勢，讓龍隊先發戰力拉緊報，「只能靠本土了。」葉君璋點名像是林子昱、郭郁政、曹祐齊、吳俊杰等人要輪流扛起先發重責。

葉總也認為，雖然球隊碰到傷勢挑戰，但這也是檢視球隊養成的時候，「如果這時候我們可以撐過去，球隊就會變得更強，讓我們知道培育球員的能力到哪裡。」