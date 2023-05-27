歷史建築新埔朱氏家廟位於新埔和平街上，建築規模為一堂二橫之三合院，多年來陸續獲得文化部補助修復，2023年再通過修復及再利用工程計畫，27日舉辦開工典禮，預計明年5月24日竣工。修復完成後除維持原有祭祀功能外，將於左橫屋設立朱子學堂，舉辦相關論壇及文物展示。

縣長楊文科表示，朱氏家廟位於新埔和平街上，原為朱氏子孫居住的地方，其座向為坐北朝南，前為鳳山溪沖積平原，遙望犁頭山，因風水相當好，在宗親建議下改建為朱氏家廟。此次獲文化部計畫與經費的補助，也代表新埔3街6巷9宗祠最後1張拼圖即將完成。

新竹縣文化局推動新埔宗祠博物館計畫，自2009年起陸續修復歷史建物，各館舍包含范氏家廟、林氏家廟、陳氏宗祠、新埔國小校長宿舍、張氏家廟、劉家祠、潘屋、朱氏家廟、吳濁流故居及上枋寮劉宅等共10處。文化局長李安妤表示，其中新埔朱氏家廟為新埔3街6巷9宗祠中最後1處尚未完成修復之處。

朱氏家廟自2014年起獲文化部文化資產局持續協助，陸續補助辦理修復及再利用計畫、修復及再利用設計暨緊急搶修工程，今年再獲修復及再利用工程補助經費，總共投入3498萬元。此次修復工程契約金額為2496萬9000元，委由黃天浩建築師事務所辦理設計監造，工程由潤昶有限公司承攬，預計明年5月24日竣工。

朱氏家廟修復完成後除維持原有祭祀功能外，將於左橫屋設立朱子學堂。（邱立雅攝）

朱氏家廟管理人朱建全說，朱氏家廟祭祀的祖先是南宋著名理學家朱熹，未來朱氏家廟修復完成後，除維持原有祭祀功能外，也將在左橫屋設立「朱子學堂」，展示朱家近20年來與大陸交流與朱熹相關的文物資料，讓民眾可以深入了解朱熹的理念及生平等。