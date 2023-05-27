賓士AMG G63在路口撞上轎車翻數圈後嚴重損傷，警方查出駕駛並非車主，車主是竹聯幫明仁會前會長林京葵，駕駛翁男是名車行員工。（翻攝自記者爆料網）

林口上月29日發生一輛賓士AMG G63在路口撞上左轉轎車，翻數圈後車體嚴重損傷，警方事後查出賓士駕駛並非車主，車主竟是竹聯幫明仁會前會長、號稱「黑幫學霸」林京葵，駕駛翁男是名車行員工，林把車交給車行託賣，卻被翁男偷開兜風，林事後對此震怒，翁男只好自掏腰包880萬買下該車。

據記者新聞網指出，該輛價值937萬的賓士AMG G63是有「黑幫學霸」稱號的竹聯幫明仁會前會長林京葵所有，林先前把車放在車行託賣，而車行員工翁男上個月29日清晨6時，偷偷將該車輛上路兜風，半路不慎被48歲陳女撞上，G63失控在路口翻轉數圈，波及另一名機車騎士，最終撞上路樹停下。

林京葵當時是讓車行託賣，卻被對方偷開兜風，林事後對此震怒，翁男最後只好自掏腰包880萬買下該車。（翻攝自記者爆料網）

警方獲報抵達時，3名駕駛人意識都很清楚，送醫後沒有生命危險，車行翁姓男子一開始謊稱自己只是乘客，被警方戳破謊言，事後更被查出，翁男不但不是車主，還偷開客戶的車，傳言林京葵事後為此相當不滿，翁男只好花費880萬元將車輛買下。

事發畫面中，陳女駕駛的白車在林口文化二路、中山路口準備左轉時，遭直行的賓士AMG G63撞上，賓士原本有右偏試圖閃避，但車頭仍撞上後，車身幾乎翻滾了近3圈後，最後側翻在路旁，畫面相當駭人；這輛賓士是經典傳奇車款「G-Class」，被稱為「暴力越野」，其中「63引擎」更是當家霸主。