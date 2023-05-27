女星賴慧如曾有一段婚姻，去年7月認愛國標舞老師劉家銘，態度大方。近日，賴慧如和男友飛去美國拉斯維加斯，卻爆出烏龍婚訊，經紀公司已代為澄清。事隔數日，賴慧如宣布劇中的角色真的要結婚了，「絕對是公開的結婚，不會秘婚。」

賴慧如為了探視親戚，向劇組請長假，和男友飛去美國拉斯維加斯，意外迸出兩人低調在當地註冊結婚的消息；對此，賴慧如透過經紀公司否認，「完全不知道哪來的消息」，鄭重聲明真的沒有密婚，「這趟旅行真的是去美國找親戚，因為請假天數比較長，也非常謝謝《市井豪門》劇組及《最強綜藝秀》節目通融請假」。

昨（26日），賴慧如在社群平台PO自己在美國玩耍的全身照，透露第一次來美國，內心感到震撼，天氣舒適、白天偏熱，街道美麗且吃很多沒嘗過的美食，求大家推薦除了賭場以外的景點。

人在美國的賴慧如，不忘替《市井豪門》宣傳一波，預告自己的角色即將步入婚姻，「喔今天晚上真正被求婚要結婚的人，是阿娟（佩娟），絕對是公開的結婚，不會秘婚。」最後向網友喊話：「記得看《市井豪門》幫我見證我的幸福。」