雲林縣政府向中央爭取616萬元建置棒球打擊練習場、1218萬元新建操場，今（27日）落成啟用，縣長張麗善（右五）特別到校勉勵孩子們。（周麗蘭攝）

北港鎮建國國中棒球隊成軍10餘年，近年經常代表雲林縣參加全國賽，該校缺乏練習場地，常得到北港農工練球，雲林縣政府向中央爭取616萬元建置棒球打擊練習場、1218萬元新建操場，今（27日）落成啟用，縣長張麗善特別到校勉勵孩子們。

建國國中棒球隊利用周末假日及課餘時間練習，不耽誤課業，近年成績優異代表雲林縣出賽，該校克難練習的方式因此曝光，學生們無法在校練習，必須到北港農工練習，但北農的也非專業球場。

雲林縣府去年爭取經費在給北港國中建置棒球打擊練習場，學生們稱讚「投手丘很軟」、「很像比賽場地」，希望未來會有發球機、幫助提升球技的科技設備。

建國國中27日舉行第55屆校慶運動會，一併舉行耗資616萬元的新建棒球打擊練習場及造價1218萬元的全新操場啟用儀式。

張麗善剪綵表示，希望全體師生能夠善用操場及練習場，培訓更多人才，建國國中在籃球、排球、田徑、棒球上都有非常優異的表現，今年該校還榮獲雲林縣閱讀金牌獎、音樂班管樂旗隊勇奪全國音樂比賽行進管樂特優肯定。

建國國中整個校園煥然一新，除新操場、棒球打擊練習場新落成，去年校舍重建工程、自造教育及科技中心、大門也都是嶄新啟用。