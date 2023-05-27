擁5億房產賴姓高中生墜樓身亡，賴母指控遭夏男父子謀財害命，全案爆出賴男是賴母與公公亂倫所生、又有自稱賴家子女發表聲明爆料賴母奪產，因多項前科拿不到台灣良民證，成為人球。經查，有與賴母同姓名女子在7年前偷竊玉米及棗子各1袋；去年再偷1串香蕉，辯稱要賣錢養公公與兒子，兩案各被依竊盜罪拘役20日及10日。

據了解，外國人要取得台灣身分證，須取得原屬國家在6個月內的良民證申辦，而非聲明中所稱的台灣良民證。據指稱，賴母早已放棄中國大陸原屬國籍，在台戶籍及國籍又遭撤銷，因而淪為人球，不過，她被曝光黑歷史再增竊盜前科。

5億房產賴姓高中生命案，賴母出面指控遭謀財害命，全案疑點重重尚未釐清，她已先後被爆與公公亂倫生子，再爆小三奪產及多項竊盜前科等黑歷史。

判決指出，賴母已有數次竊盜前科，2016年1月底她發現路旁機車側邊掛勾掛著玉米及棗子各一袋，即隨手偷走，被依竊盜罪判拘役20日，得易科罰金。

去年5月間，賴母騎自行車到某農地，打開圍籬竊走1串香蕉後離去，失主報警，警方調閱監視影像找到賴母，

她否認竊盜，在警方訊問時辯稱，以為是沒有人要的野生香蕉，因為她有小孩跟公公要養，所以，要拿去賣錢養家。

她在法庭則辯稱，有1名常去買菜的「阿桑」說，她菜園有種香蕉，可以去割，她只是割錯地方了。

法官認定她辯稱前後不一，也無法提供阿桑的聯絡方式及資訊，明顯是無從證實的「幽靈抗辯」，不予採信，依竊盜罪判拘役10日，得易科罰金。