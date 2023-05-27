根據韓媒報導，韓亞航空26日發生班機尚未降落就開啟逃生門的事故，警方事後依違反《航空保安法》逮捕一名30多歲的男性乘客。起初這名男子拒絕做出任何解釋，不過隨著調查進行，他今（27）日告訴警方，自己是因為「覺得不適」，疑似因為情傷加上失業，才有這樣的舉動。

韓聯社報導，這名男子昨天搭乘從濟州飛往大邱的韓亞航空班機OZ8124，在當地時間中午12時45分左右準備降落大邱機場時，突然打開逃生門，當時飛機距離地面高度約213公尺，相當於71層樓高。飛機最後在艙門開啟的狀況下平安降落在機場跑道上。

A passenger opened an emergency exit door during a flight in South Korea, forcing the crew to land while it was still open.



Air blew through the cabin of the Asiana Airlines jet, slightly injuring 12 people. pic.twitter.com/Nl8HqXeiLb — The Associated Press (@AP) May 26, 2023

據警方表示，該名男子是獨自搭上這班飛機，經過一夜的偵訊，他供稱自己最近失業壓力大，待在機艙內感到窒息，想快點下飛機所以打開逃生門。

韓國《時事周刊》（sisa journal）則引述男子的家人，表示他在大約一年前搬到濟州島，與女友一起生活，最近女方提出分手，他因此感到情緒低落。報導也提到，該名男子相當魁梧，身高6呎2左右（約188公分）、體重約100公斤，飛機降落後他原本想從逃生門跳出，最後動用了6個人才成功壓制。

根據南韓《航空保安法》第46條規定，乘客不得操作飛機艙門、緊急逃生出口及機上裝置，違反者最高可處10年徒刑，另外還要賠償航空公司檢修、更換零件及停飛等相關費用，賠償金額恐怕高達數億韓元。