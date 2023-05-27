台中巿與新竹縣交流密切，大台中婦女會及健康快樂幸福美滿精讚總會理事長暨立委楊瓊櫻率隊交流參訪新竹縣政府，縣長楊文科偕同新竹縣婦女會等婦女團體代表一同歡迎，會中新竹縣婦女會輔導理事長楊美琴與理事長楊瓊櫻互贈會旗，象徵友好關係，盼從縣市府到民間團體多元交流，讓新竹縣與台中市關係越來越密切。

曾在中部科學園區服務10年的楊文科笑說，台中等同他第2個故鄉，對大肚山傳奇有非常深刻的印象，中科從不毛之地開發至今近20年，中科是中台灣的領頭羊，產值超過1兆元，逐步開發，多家廠商進駐，讓台中更加繁榮。

楊瓊櫻說，台中經濟發展的幕後英雄就是楊文科，更重要的是還有縣長夫人甘秀美，讓楊文科全力打拚，以及跟她如同兄弟般的副縣長陳見賢支持，回憶當年與楊文科一起為中科奮戰日子，真的很感動。

楊文科指出，2縣市交流非常密切，他擔任新竹縣長後，楊瓊櫻當時擔任台中市副市長，促成新竹縣在2019年加入中台灣區域治理平台，在疫情緊張時刻，台中市長盧秀燕同意借疫苗給新竹縣，協助新竹縣度過疫苗短缺難關，展現患難見真情的友誼。

楊文科提到，新竹縣是非常開放的社會「百話齊放」，縣府也傾聽不同聲音，更將竹縣願景放在「科技首都，幸福竹縣」，過去4年拿下招商王、賺錢王及還債王，期盼透過各項交流，讓老中青幼通通照顧目標更完善，同時讓鄉親更富有，經濟更繁榮。

另外，楊瓊櫻提到，最近發現台灣有失智症者的家庭變多，以及輕生年齡層下降，2大婦女團體今年主軸推動自殺防治及失智者議題，衛福部將舉辦相關研習活動，如果有意願的話，也可以移師至新竹縣舉辦。