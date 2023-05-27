新北市長侯友宜確定代表國民黨參選2024總統大選後，外界關注何時訪美。據了解，雖然時間未定，但黨內已開始做準備，包括行程、與誰會面等，都有初步規劃，至於時間點，黨內建議9月最佳。

外界關注未來侯友宜訪美時間和行程，國民黨文傳會副主委林家興今天說，國民黨一直以來都與美國、日本、新加坡等國家保持密切友好關係，溝通都十分順暢，會在最適切的時間點，協助安排相關訪問行程。

知情人士則說，雖然還不知道侯友宜何時計畫訪美，但國民黨國際部已開始做準備，包括路線規劃、拜訪行程等，都有已有初步的構想與準備，就等侯友宜詢問與討論。

至於何時為訪美的最佳時間點，知情人士則說，9月會是合適的時間，因為適逢美國參、眾兩院開議時間，重要人物都會聚集在華府，因此在行程安排、美方人士的拜會上，會最適當。

此外，黨內也有聲音指出，由於侯友宜過去專心新北市政，政治味較少，也與藍營較有距離，除新北市外，其他地區的藍營支持者或地方人士，對侯友宜相對陌生。

為加快拉近距離、了解彼此，國民黨立法院黨團5月31日將邀請侯友宜出席黨團大會，與黨籍立委進行便當會。黨團書記長謝衣鳯表示，侯友宜在獲得徵召後，特別希望能拜會國民黨團，與黨籍立委交換意見，共商如何勝選。

侯友宜除了要與國民黨立委進行便當會，交換意見外，也預計在6月7日中午，在國民黨中央黨部與中常委進行便當會，希望藉此能多聽聽黨內的聲音與意見。（編輯：黃國倫）1120527