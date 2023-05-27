將代表國民黨參選台北市第二選區立委的台北市議員游淑慧今(27)日直言，民進黨總統參選人賴清德民調「怪怪的」，並認為賴清德似乎陷入前衛福部長陳時中的宿命，一開始氣勢如虹，但民調卻無法一飛衝天，陷入不上不下局面。游淑慧認為，原因是賴清德讓人民覺得不安全。

游淑慧今在臉書以「觀察了3個月，賴清德民調怪怪的」為題分析，認為賴清德似乎陷入陳時中的宿命，一開始氣勢如虹，卻無法一飛衝天，陷入不上不下局面。游淑慧進一步指出，南投補選後，賴清德民調一度略為飆高，然後就一直維持在35%左右。由於賴清德是所有政黨中，最早確認的總統人選，且是現任副總統，擁有資源、糧草和各種方便性的優勢，民調始終不上不下，游淑慧認為賴清德讓人民覺得不安全。

目前許多民調顯示賴清德領先，游淑慧認為此現象是因為藍白鼎立，但實際上反賴民眾遠超過挺賴，就像去年參選台北市長的陳時中。游淑慧分析道，賴清德民調沒有往下墜，是因為民進黨支持者的黨性堅強，賴清德有穩固基本盤；民調沒有往上走，是因為賴清德讓人民覺得危險，民調也顯示台灣民眾有半數的受訪者認為，賴清德當選會讓兩岸關係更緊張。

「我覺得你會讓我們更危險，幹嘛還選你當總統？」游淑慧直言，半數民眾對賴清德的不放心，就如同半數台北市民討厭陳時中一樣，讓賴清德的支持度固化在基本盤內。