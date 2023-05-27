根據台灣本土統計，3成以上國人有脂肪肝，肝膽胃腸科醫師蘇志盛表示，就其到企業進行員工體檢發現，受僱勞工盛行率更高，例如一家大型企業的6成員工罹患脂肪肝，且超過一半已惡化至肝發炎。醫師觀察發現，員工都搭電梯、久坐不動、午餐外食，經衛教宣導後，員工都改走樓梯、不再搭乘電梯。

台安醫院肝膽胃腸科醫師蘇志盛在《醫師好辣》節目中表示，醫院常會協助企業進行員工健檢，他曾到一家很大型的企業為其員工進行肝功能健檢，經過超音波檢查發現，6成員工有脂肪肝問題，且其中超過一半已經惡化為肝發炎，也就是更接近致命的肝癌。

蘇志盛在為該企業員工進行衛教時發現，這群員工在不同樓層間移動均搭電梯，也就是無人走樓梯，且一進入辦公室後，員工就久坐不動。此外，幾乎每個員工午餐都是外食族，無人自備便當，導致員工脂肪肝比例極高。

蘇志盛表示，不同於過去所知的B、C肝炎患者是從肝發炎、肝硬化，再惡化為肝癌，俗稱肝癌三部曲，「但近來的研究發現，脂肪肝的走向不同，可從肝發炎直接轉變為肝癌，即跳過肝硬化這過程，因此脂肪肝患者務必重視此疾病，」及早改善飲食生活習慣，避免肝功能繼續惡化。