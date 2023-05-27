新住民朋友們現場試用體驗精油產品，紓壓情緒。(圖／移民署金門服務站提供)

李秀雯老師(左二)現場示範精油頭部紓壓，讓新住民媽媽們情緒紓壓、舒緩筋骨痠痛。(圖／移民署金門服務站提供)

現代人工作繁忙壓力大，加上長期使用3C產品或久坐辦公室，容易造成筋骨痠痛及身心疲勞；為此，移民署南區事務大隊金門縣服務站特別邀請精油芳療師李秀雯，向新住民朋友們分享如何使用精油產品，讓情緒紓壓、舒緩筋骨痠痛，使身心舒展放鬆。

擁有多張精油療法專業證照、並常受邀在金門地區社福活動擔任講師的李秀雯表示，精油存在於植物中且有不同功效，例如香茅能驅逐害蟲及保健身體，桔精油有治療消化系統功效，薰衣草精油有穩定情緒、放鬆神經、幫助睡眠等功效。

活動中，李秀雯老師把精油融入手工皂、擴香石、口紅、止癢膏、痠痛油中，並讓現場的新住民朋友試用及體驗其療效。來自越南的新住民阿秋說道，塗抹過後整個人通體舒暢！其他學員也紛紛表示塗抹精油後身心都感到放鬆，讚嘆不已，這次活動收穫很大。

金門縣服務站主任鄭明昌表示，五月是充滿溫馨感恩的月份，媽媽平常勞心勞力地照顧整個家，藉由這次精油芳療活動讓每個參與課程的媽媽們紓壓，感謝她們平日的辛勞。

此外，金門縣專勤隊亦特別到場宣導，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，專案期間自行到案者，採從「寬」處理，不僅免收容、繳納最低額度罰鍰2千元外，且不管制禁止入國，同時也鼓勵在場的朋友分享給目前滯台的同鄉親友，把握這次的專案機會。