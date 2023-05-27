前中尉女輔導長「內內」和男友自拍片遭外流，被軍方記過汰除後，轉戰成人平台SWAG，人氣直線上升，昨(26日)出席活動時，網紅鄧佳華竟到場，並開價5萬邀約拍片，卻遭她當場打臉拒絕，對此，AV導演圤智雨表示鄧佳華回不了巔峰時的討論度，反觀內內懂得維持熱度，是相當好的狀況。

圤智雨表示鄧佳華雖是AV男優，但逮到機會就會蹭熱度，博取新聞版面，不過早喪失「曝光度跟利用價值」，接著指出除非他做出偏激的事，否則即便現身企鵝妹或內內的公開活動，討論度熱度僅就於此，早回不去巔峰時期的討論度，接著建議鄧佳華若有新的動向，只能跟牙醫合作，不然檯面上的頂級女優已不會跟他有任何交流，即便剛竄起的直播主「內內」也是如此。

話鋒一轉，圤智雨表示內內並非踏入AV界，而是先轉戰直播主，策略相當成功，接著點出關鍵就女優標準而言，她還不到漂亮程度，頂多首部作品會有些看頭，並不看好後續發展，但稱讚她懂得維持新聞熱度，算是相當聰明的作法，接著把砲口指向鄧佳華：「討厭的人就是討厭，並不會因為花了錢，就讓人家蹭熱度，所以下次如果再遇到這種怪咖，記得拒絕」。

內內受訪時透露目前以當直播主為主，內容就是和粉絲聊天，至於最大尺度就是拍性感照，未來也不會因為熱度退燒就下海拍片，接著不忘向酸民喊話：「我一個人在部隊做錯事，不代表所有人會在部隊做錯事，也不代表國軍沒有好好守護國家」。