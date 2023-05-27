愛心被踐踏真的讓人很洩氣！屏東市一名國中女子25日晚間在路邊看到有白衣男子行動不便，坐在地上行乞，還艱辛地用雙手走路，於是她好心給了500元和包子，未料白衣男收下現金後，居然把包子丟在路邊，接著就「起身」揚長而去。事件曝光後，引發當地人熱烈討論，屏東縣警方也作出回應。

原PO在臉書社團《屏東大小事》上傳一段25日在屏東市民生路拍下的影片，晚間8點多左右，一名身穿白衣的男子坐在馬路邊，身旁擺了一個小盒子，用兩隻手撐起身體，緩慢移動的模樣看似非常辛苦，不過沒隔多久，男子就改以蹲姿，接著站起身逕自向前走去。原PO表示，當時有一名國中生以為白衣男行動不便、生活困難，路過時還特地停下來關心，並掏錢相助，原PO因此特地拍下影片提醒當地居民，「別再被騙了！」

原本「用手走路」的白衣男子見四下無人，突然站起身，逕自向前走去。（圖／翻攝畫面，劉姓網友授權）

貼文曝光後，引來一名女網友回覆，直說掏錢的國中生就是她的女兒，「女兒一上車爆哭…她覺得好像被騙了」，女網友表示，母女倆先出於好意，拿給白衣男包子和500元現金，不料白衣男收下錢後，偷偷把包子扔在路邊，讓女兒當場傻眼，女網友無奈地說：「想幫助別人但不知道是真是假…剛好機會教育她」。

對此，有不少當地網友留言，「下午4點多在華盛街永大路那一帶」、「我上次好心結果很傻眼」、「我都看他坐到站起來」、「這個很多人都知道，他在騙的」、「難怪我拿10塊給他，他還看了一下，感覺很嫌棄」、「他自己會走」。

根據《東森新聞》報導，屏東縣歸來派出所所長許晉維證實，的確有接獲類似的案件通報，不過這種情況是民眾自願施捨，目前警方只能以勸導為主，但若不聽勸告，可以照《社維法》開罰最高1.2萬元。