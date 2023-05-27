富邦悍將傳奇洋投羅力27日將恢復球員身分，以「本土羅力」投1打席，象徵啟用「羅力條款」第一人；對手味全龍也確定開路先鋒人選，由羅力前隊友高孝儀打第1棒。

龍隊總教練葉君璋昨天就表示，先發棒次仍會按照正常去排，近期高孝儀都擔任開路先鋒，今天也確定是由他獲此「殊榮」，獲得與「本土羅力」對決機會。

「剛剛才知道要打第1棒。」高孝儀坦言，沒有想過會是自己打第1棒，在得知要面對羅力時還沒有特別想法，「可能要看道他才會比較有感覺。」與羅力一起打下目前生涯唯一1座總冠軍，高孝儀也分享自己眼中的羅力，「他就是跟大家說的一樣，人很好、很敬業。」

過去高孝儀都是在羅力身後為他盡力守下每一球，今天卻要首次站在打擊區面對他的招牌指叉球，「如果指叉球連發一定很精彩，但一定不好打，我在外野看那麼多次，大家都在揮空氣。」他表示，羅力一定會想認真投這個打席，自己也要拿出相同態度面對，互相尊重，