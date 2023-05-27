彰化縣二林萬合收圓總道場廣懿宮今天舉行肇建儒教大樓暨萬壽宅邸動土典禮。（孫英哲攝）

彰化縣二林萬合收圓總道場廣懿宮今天舉行肇建儒教大樓暨萬壽宅邸動土典禮，在動蕩世局下，廟方期盼4年後落成時，兩棟雄偉建築將擔負起作為弘法的人才培育基地，為世間弭戰火、化劫厲。

廣懿宮儒教大樓暨萬壽宅邸動土典禮冠蓋雲集，包括立法院前院長王金平、彰化縣前縣長卓伯源、高雄縣前縣長楊秋興、聚康生活事業董事長賴明毅及良機企業創辦人張廣博等數十位政治、企業界名人到場參加。現場五行獅齊舞，氣勢磅礡，熱鬧非凡。

收圓總道場廣懿宮創辦人吳麗花表示，因人心混濁，道德淪喪，故虔發悲願，興建儒教大樓與萬壽宅邸，以弘揚儒釋道三教合一的精神，盼能濟世救人、渡劫修煉，以感召人心，力挽末劫。

動土儀典後，現場安排園遊會與愛心義賣募款活動，其中報名參加創意繪畫比賽來自全省的小朋友多達百餘人，場內安排了許多以春秋時期儒學為主題的巧妙佈置，讓穿上漢服的小畫家們凝古思今，寓教於樂。