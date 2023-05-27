擁有35E傲人上圍、甜美臉蛋的香港女星白雲（本名：白雲鳯）被封為香港波神，去年她被傳和曾參選香港先生的江俊霖離婚，但她否認，近日則是更加積極經營自己的生活，握有美人魚潛水證照的她最近自曝當助教，剛好遇到要來考試的學生，兩人一見如故便穿著比基尼在泳池畔合影，沒想到學生比她更「雄偉」，一舉手比基尼幾乎遮不住「胸器」，讓網友看了直呼流鼻血。

35歲香港女星白雲曾演出電視劇《鐵探》、《不懂撒嬌的女人》，2020年她和TVB約滿不續約，之後她便開始新生活，偶爾會拍旅遊Vlog，因喜歡美人魚潛水，2021年她更開心宣布拿到國際美人魚聯合會(MFI)頒發的「人魚M1證書」，她強調人魚潛水看來美麗自在，但比一般潛水更難，「人魚真的是個大挑戰，在水中的優雅自在，絕對要靠多年的努力！」

去年她遭傳和老公江俊霖離婚，港媒報導由於外型形象性感的白雲穿著太過裸露，惹夫家不開心，老公在其中也很為難，最後決定秘密離婚放彼此自由，但白雲否認，強調公婆沒有特別為難她，「之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」，至於是否恢復單身，她卻沒有說明。

白雲近日發文，寫下：「助教的一天，今天剛好有來考核的學生，陪著你通過考試好感動，要求嚴格的芯芯老師，硬生生的把1小時的考試課上了2小時，嚴格把關！我們都未來可期！一齊加油」，而上圍豐滿的白雲和學生在泳池邊比心，波濤洶湧的畫面讓粉絲相當難忘，紛紛說：「Nice picture」、「So cute and so beautiful girl」、「本年度全國最佳女教練」、「白雲老師，你好正」。