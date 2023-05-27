響應5月28日國際月經日，台中市政府社會局攜手靜宜大學，透過活動宣導性別平等。（台中市政府提供）

響應5月28日國際月經日，台中市政府社會局攜手靜宜大學等單位，以遊戲闖關的方式宣導生理期小知識、衛生棉正確使用方式等，盼宣導性別友善；童綜合醫院青少年親善照護團隊也與婦產科及護理人員合作，藉由衛教宣導及有獎徵答的方式，呼籲民眾關心月經、健康與衛生相關議題。

童綜合醫院兒童醫學部主任錢新南指出，德國非營利組織根據女性月經為28天一個週期、每次經期平均5天等特性，在2014年訂5月28日為國際月經日，童綜合為破除月經迷思、鼓勵女性從小自信的接納自我，特別舉辦衛教宣導活動。

童綜合醫院青少年親善照護團隊護理師蔡千吟說，女性一生平均有3000天經歷月經期，且有近8成女性有經前症候群，身心會出現不適情況，經由教育盼消弭月經不平與汙名化現象。兒童醫學部醫師蔡維鍵說，近年因環境賀爾蒙與肥胖等影響，兒童有早發育及早熟跡象，家長應注意孩子均衡飲食、多運動、睡眠充足。

在衛教活動中，血友病暨罕病中心護理師王俐婷特別提供「經血過量123」口訣，她說，1就是月經超過一周、2就是每2小時要必須換一片衛生棉、3就是血塊直徑超過3公分，藉此提供經血過量的判斷方式，若發現自己身體有問題應到醫院檢查治療。

社會局指出，根據統計，台灣女性一生平均要花10萬元購買衛生用品，為實現月經平權、減輕女性負擔，市府去年獲民間單位挹注，主動寄送衛生棉給領有特殊境遇家庭子女生活津貼的少女，並在全市68處家庭福利中心、兒少課後照顧、食物銀行等據點配置生理用品，提供弱勢婦女領取。