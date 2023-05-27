侯友宜高雄首場造勢！ 點名賴清德遇「這2事」不說話 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜27日南下高雄，前往國民黨高雄市黨部舉辦高雄見面會，這也是侯友宜宣布參選總統後，在高雄的首場造勢活動，侯友宜質疑民進黨政府沒讓人民過好日子，也痛批副總統賴清德在台南光電弊案、88槍擊案發生後，一句話都沒說。

侯友宜27南下高雄造勢，首站抵達國民黨高雄市黨部舉辦高雄見面會，早早就有大批支持者前來力挺，包括國民黨智庫執行長柯志恩、高市黨部主委黃昭順、藍營立委候選人、在地議員及侯友宜哥哥侯明鋒均到場支持，現場民眾多次高喊「凍蒜！」氣氛相當熱絡。

侯友宜表示，他是南部小孩，他哥哥也在高雄服務，大家都知道他是警察，之前來高雄都是抓壞人，抓完就回台北問案，所以都沒停留，這次選舉再下來高雄，他深深體會到高雄人不只需要他下來抓壞人，而是有更多人愛這塊土地，希望這塊土地更安全，這是大家的心願。

「這幾年大家過得安心嗎？覺得國家有安全嗎？日子有好過嗎？」侯友宜質疑，許多南部朋友常跟他說，近年來偷的、搶的案件愈來愈多，而且還常常發生槍擊案，槍枝也愈查愈多，所以大家除了日子不好過以外，還擔心很多事情，政府保護人民、讓大家過上平安好日子是最基本的事，但這幾年民進黨根本沒做到。

侯友宜痛批，疫情發生時，他到中央列席會報，他都舉手強調要入境普篩，且講了1年，無奈行政院官員不支持，當時他建議大家口罩戴上來，官員們卻說健康的人不用戴口罩，若入境普篩、戴口罩當年早點做，就不會走掉那麼多人。政府不一定做得完美，但要說實在話。

侯友宜怒罵，民進黨政府這幾年不只防疫做不好，還讓黑金橫行，政物人物跟黑金掛勾，導致行政無法中立，甚至影響治安。台南光電弊案、88槍擊案發生後，當了7年行政院長與副總統的賴清德現在要選總統，但他有出來說過1句話嗎？民進黨就是不好好做事情，不然這些事都不會發生。