台積電大客戶、美國繪圖晶片（GPU）巨頭輝達（NVIDIA）受惠於第一季業績亮眼、下季財測好到爆，激勵周四（25日）股價狂噴近25%。華爾街分析師指出，輝達是領先全球的AI晶片製造商，這個頭銜不會很快失去，在全球AI大戰中，輝達是唯一的「軍火商」，因此看好該公司營收大幅成長。

據Yahoo Finance報導，華爾街投行Raymond James分析師Srini Pajjuri表示，GPU供應商只有一家，輝達在過去10年一直在這領域投資，如今不僅

擁有晶片，還有系統、軟體，還有一家全方位解決方案公司，在短期內，輝達沒有競爭對手。

Pajjur說，「我們認為，若輝達本季營收超出預期5%，股價就能維持目前水準，但沒想到，他們竟比華爾街預期高出50%。」他直言，AI領域正在進行一場戰爭，如今輝達成為唯一軍火商，因此該公司營收大幅跳增。

謝金河也在臉書發文指出，在景氣低迷，半導體產業去化庫存壓力沈重的當下，輝達無疑是扭轉乾坤的超級巨星，在微軟、Google在Open AI賽道上奔馳的時候，輝達是背後最重要的軍火商，H100，A100是生成AI不可或缺的元件，輝達凌空而降，照亮了整個半導體產業。

輝達年初股價只有108.13美元，這次衝到394.8美元，市值從2670.8億美元狂飆至9756.1億美元。現在輝達市值近一兆美元，是全美第五大，全球第六大企業，也是全球半導體產業的龍頭老大，接下來是台積電的5235.77億美元，然後是三星的3526.9億美元，博通的3038.54億美元，艾司摩爾2856.15億美元。

輝達第一季營收為71.9億美元，儘管年減13%，但仍優於分析師預期的65.2億美元，調整後每股盈餘為1.09美元，高於預估值0.92美元；展望本季，輝達預估營收將達到110億美元，大幅優於分析師預估的71.5億美元。利多消息推升25日股價狂噴近25%，周五（26日）續漲2.54%，收在389.46美元，改寫歷史新高紀綠。