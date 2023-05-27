疫情解封，南投市公所為促進市內各里與社區成員感情，於27日上午於南投高中操場舉辦「南投市112年里及社區聯誼賽」，多達34里及20個社區組隊參加，雖上午天氣陰暗，時不時下起綿綿細雨，現場近千位鄉親熱情不減，南投縣長許淑華也到場與民同樂。

「南投市112年里及社區聯誼賽」27日上午於南投高中操場舉辦，比賽項目包括彈珠會滾動、呼拉圈接力、土地公土地婆等多樣競賽項目，選手們身穿代表自己里或社區的運動服，一同暖身、互相鼓勵，每位都躍躍欲試，氣氛熱烈。

「南投市112年里及社區聯誼賽」27日上午於南投高中操場舉辦，由南投高中學生協助比賽開幕，現場近千位鄉親躍躍欲試。（潘虹恩攝）

許淑華說，南投市公所一年一度的大活動就是里和社區聯合運動會，近兩年因疫情關係無法擴大舉辦，今年疫情趨緩，市長張嘉哲將聯誼賽擴大辦理，盛況再現。今天現場每個里和社區都展現出了團隊精神，透過制服表現和動熱情參與每項活，都讓我們感受到長輩們的朝氣，希望每個長輩透過趣味競賽過程達到社區和諧，並促進互相交流。

參與民眾鐘玉滿表示，早期社區和里很合作、團結，每年運動都會積極參與，不過他們約有8年都沒有來參加了，今年擴大舉辦，里長和社區理事長聯合邀請，大家都很高興也很踴躍，共有42位民眾前來響應，希望透過這個聯誼賽交流感情。

南投市公所為促進市內各里與社區成員感情，於27日上午於南投高中操場舉辦「南投市112年里及社區聯誼賽」，多達34里及20個社區組隊參加。（潘虹恩攝）

帶領里民參賽的仁和里長張詠宗則說，前幾年疫情影響，運動會是縮小舉辦，一組比完就離開現場，今年恢復後擴大舉辦，才有機會和這麼多人聚在一起，大家都很高興有機會參加，希望可以拉近社區和里民的關係，減少鄰里紛爭，他還為大家訂製團服，展現里與社區的團結一致的精神。

今日聯誼賽也帶起許淑華的童心，與市長、各民代與民代助理組隊參加「彈珠會滾動」接力賽，雖臨時組成的「縣長隊」不如各里、社區選手的訓練有素，成為最後一名，許淑華不以為意的高聲連呼「倒數第一名，耶！」並高舉雙手為所有里及社區隊叫好。