串連31位台灣織者，「晒布行動」原民文化園區開展。(原文發中心提供)

串連31位台灣織者，「晒布行動」原民文化園區開展。(原文發中心提供)

串連31位台灣織者，「晒布行動」原民文化園區開展。(原文發中心提供)

編織在台灣原住民的傳統社會中扮演重要角色，不同族群發展出相異的圖紋、配色與編織技法，「晒布行動」是在集體與個人編織行為之間，相互培養而成的策展計畫。原住民族文化發展中心今年第二場主題展覽「晒布行動」，27日下午開幕，與31位不同族群織者帶領民眾走入編織空間。

織者對待織品本身時，是一種純粹的工藝表現，以技術為媒介的生產行為，然而織者透過相同的認知，因而結識，再由學習技法或相互陪伴的過程進行「共織」，在此集體性產生。

建立在此基礎之下的「晒布行動」，從網路線上策展出發，採訪多位國內外織者的編織故事，並邀請織者主動上傳自己創作作品，在網路空間發酵，串連位處不同國家地域織者間的對話。

策展人林介文說，當一個文化曾經面臨被擊垮與被消滅，那麼在那場災難中倖存的種子，必定在焦土中發芽。編織文化曾在日據時期面臨被否定的命運，而現代透過文化傳承與創新，織者們逐漸長出屬於自己的編織路徑。

「晒布行動」展是這株芽長出的果實，無數果實用盡色彩永無止盡的編織下去，編織各自的生命。

原文發中心主任曾智勇表示，此次透過不同的策展手法，展現部落在地文化藝術的國際連結視野，期待更多觀眾一同前來一睹風采」，展期於5月27日至7月23日。