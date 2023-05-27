《公職人員選舉罷免法》修法新增「排黑條款」 26 日三讀通過，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，終身不得參選。前總統陳水扁先前為兒子陳致中的政治前途，向民進黨立委發出「死諫」，但仍未能擋下，媒體人黃揚明今( 27 日)引用陳水扁的名言「難道阿扁錯了嗎？」指出陳水扁這次真的錯了，陳水扁的行為是「公然施壓關說法案」已經違反《遊說法》，何況他還是保外就醫的受刑人，知法犯法。

黃揚明今在政論節目《週末大爆卦》表示，陳水扁當然不應該用這種手法威脅立法院，陳水扁本身是一名保外就醫的受刑人，其中一些罪已經被判刑定讞，「你是一個受刑人，憑甚麼對立法院指指點點？」

黃揚明指出，陳水扁的行為是在對法案做遊說，台灣有一條很沒用的法律叫《遊說法》，若有人或團體希望立法院通過某版本的法案，可以進行遊說，但都需要登記，而今年上半年僅有兩個團體登記遊說，都與陳水扁無關。

黃揚明也痛批，《遊說法》是在陳水扁總統任內通過，「陳水扁知法犯法，公然施壓關說法案，甚至威脅民進黨會如影隨形抗爭」，真的很想看到陳水扁抗議民進黨，看陳水扁做到甚麼程度才會被取消保外就醫，三讀通過後陳水扁一句也不敢吭聲，又被看破手腳，黃也用陳水扁的名言酸說「難道阿扁錯了嗎？這次真的錯了」。

據《遊說法》第二條，「指遊說者意圖影響被遊說者或其所屬機關對於法令、政策或議案之形成、制定、通過、變更或廢止，而以口頭或書面方式，直接向被遊說者或其指定之人表達意見之行為。」據傳陳水扁在25日向民進黨檯面上政治人物傳送簡訊說，「明天院會表決的是黨團協商版本，有關洗錢防制法部分是否會加放刑度，仍未可知，請賴主席放致中一條生路，否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。

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