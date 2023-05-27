內政部消防署協同台北市義勇消防總隊防火宣導大隊及台北市消防局，今（27）日在士林劍潭青年活動中心辦理「全國防火宣導種子教官第十九次進階聯誼研討會」，全國234 名種子教官齊聚一堂，共同精進及交流防火防災知識。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局指出，臺灣是全世界高災害風險的地區之一，大概有 99%的人口暴露於兩項以上天然災害，颱風災害佔66%的災害事件，水患/水災佔22%，地震災害佔8%，其他災害類型佔4%，如何面對災害、社區協同減災、應變，已是刻不容緩。

內政部消防署協同台北市義勇消防總隊防火宣導大隊及台北市消防局，今（27）日在士林劍潭青年活動中心辦理「全國防火宣導種子教官第十九次進階聯誼研討會」，全國234 名種子教官齊聚一堂，共同精進及交流防火防災知識。台北市蔣萬安市長也特別到場向參訓的義消志工致意，特別感謝他們深入社區、走入家戶，與民衆面對面指導防火災防災知識，有效提升全民防火、防災意識。

台北市消防局表示，全國或台北市火災件數的趨勢是下降的，深究其主因之一，是因為背後有一群對於火災預防工作默默付出的防火宣導志工們，她們不論刮風下雨、艷陽高照，一步一腳印不畏辛勞，即使常被民眾質疑是詐騙集團，卻還是懷抱熱情、積極投入防火防災宣導工作，挨家挨戶的幫助民眾針對居家火災風險因子提出改善建議，將防火常識帶給家庭每一份子，有效保障市民生命財產。

這次也特別邀請臺灣大學李鴻源教授及銘傳大學王价巨教授等學者專家，除了講授防災知識也讓大家清楚知道臺灣面臨的風險，也希望透過全國參與宣導的教官們的互相交流，將經驗與新知帶回到自己的縣市、家鄉，共同打造面對災害風險、防災減災人人有責的臺灣。

義消防火宣導大隊主要成員是一群對災害預防工作充滿熱忱之志工所組成，齊聚大家的力量為消防安全、社區防災共同出一起努力，消防局也歡迎各方志同道合的市民朋友，一起加入台北市義消總隊大家庭，齊力打造防災韌性的安全城市。