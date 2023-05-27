嘉義縣政府舉辦自媒體影像培訓「嘉己來行銷，技術＋1」工作坊，邀專業YouTuber帶領民眾接觸數位工具，讓人人都能成為自媒體，進一步行銷自己，也以自身視角行銷嘉義，今工作坊在民雄國中舉行，共有上百人報名上課，吸取成功經驗。

嘉義縣政府舉辦自媒體影像培訓「嘉己來行銷，技術＋1」工作坊。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今工作坊邀請登山型網紅「柯式野生活」、專業攝影師兼YouTuber JJJason自由攝影師、平面設計師顏家鈞與民眾分享創作歷程、技巧，縣府新聞行銷處長楊皓茹也到場與學員互動，期望民眾能在課程有所收獲，對社群操作、多媒體素材應用有深入的了解，超過100位學員認真聽講，互動十分熱絡。

今工作坊在民雄國中舉行，共有上百人報名上課，吸取成功經驗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新聞行銷處指出，自媒體產業正在蓬勃發展，店家除了在大型媒體曝光，成立小而美的自媒體更獲民眾好評，民眾可在網路上搜尋相關影音內容，看見各個自媒體的自創主題，讓規模小的商家如青農、青創、手做、人文等用更經濟彈性的方式為自己宣傳，同時也讓嘉義縣的人文地景與店家透過社群平台獲得知名度，有助推動深度旅遊及輕旅行，成為散客認識嘉義的契機。

縣府新聞行銷處長楊皓茹也到場與學員互動，期望民眾能在課程有所收獲。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

楊皓茹表示，透過1日全方面課程，讓正在自媒體領域起步的商家更有方向，增添經營靈感，未來新聞處會持續辦理相關課程，提供更多自媒體課程資源，讓學員能運用所學在網路平台百花齊放，讓嘉義的美好角落一一被民眾轉傳點閱。

嘉義縣政府舉辦自媒體影像培訓「嘉己來行銷，技術＋1」工作坊，邀專業YouTuber帶領民眾接觸數位工具。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今網紅「柯式野生活」分享Youtube頻道內容，包含經營基礎人物、風格設定、資料蒐集技巧、將影片腳本融入個人特色，展現頻道獨有風格。專業攝影師兼YouTuber JJJason自由攝影師教大家操作簡易設備，分享運鏡技巧。平面設計師顏家鈞分享美化多媒體作品的訣竅，為作品增添美學概念，三堂課程完整傳授自媒體技術，讓參與的學員學習更多撇步。