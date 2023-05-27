世界衛生大會（WHA）近期落幕，台灣連續7年都未受邀，但衛福部長薛瑞元仍率團到日內瓦交流，完成44場雙邊會談後，世衛行動團今早抵台。面對世界衛生組織（WHO）正在著手制訂的大流行公約（CA＋）、修正中的國際衛生條例（IHR），薛瑞元今特別喊話，呼籲WHO不要讓台灣變成受歧視的國家。在新冠疫情之下，世界上只有一個國家買疫苗需要經過另一個國家批准，這就是台灣。

行動團發言人石崇良表示，在新冠疫情下，各國發現現有的IHR並不足以因應其他的需要，其中最重要的就是疫苗、藥物、檢測試劑的採購和分配，因此決定制訂CA＋，同時修正國際衛生條例（IHR），預計在明年的WHA中正式通過，但台灣沒辦法進入大會表達想法，只能透過理念相近國家傳遞，若台灣被排除在外，對台灣、對全球都是不利的。

薛瑞元說，疫苗的採購、分配的遊戲規則要如何訂，是非常需要關注的。疫苗供應者是私部門，但是採購者是政府，這會導致政府、民間的簽約、採購問題。在疫苗分配上，他相當關注WHO所扮演的角色，因疫情不分國界，不應該是富有的國家買的多、不富有的國家買不到。

對台灣來說，更重要的議題是，在新冠疫情之下，世界上只有一個國家買疫苗需要經過另一個國家批准。薛瑞元說，政府、企業之間的協商已經很困難，但竟然還有國家要經過另一個國家才能購得疫苗，這就是台灣。至於這是哪一支疫苗，大家都知道。

另一方面，台灣在IHR方面，表面上好像有參與到，但其實台灣並不是國家的聯繫窗口，而是被劃歸在中國底下。薛瑞元表示，WHO的訊息要經過IHR系統傳播，先經過中國才能到台灣，這種結果是，台灣取得的都是二手資訊，甚至可能會有重要資訊被攔截掉。未來在IHR的修正上，台灣也會強烈關注。

薛瑞元在此次的雙邊會談中，與某個國家表達了台灣的訴求，雖不便透過對方國家，但希望該國能發揮影響力，讓台灣的意見能被聽見，他也向WHO喊話，希望WHO的運作更公平，不要讓台灣變成受歧視的國家。石崇良也呼籲，WHO的政策不應只限於會員國，應讓非會員國也能參與，才能構建真正的全球衛生安全網路。