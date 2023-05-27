「台版浩克」朱姓教練在超商失控，又被警毆打引發熱議；傳出朱男是因劈腿遭逮才情緒失控，事後朱男與前女友的IG都刪除彼此照片與內容，一名林女在IG曝光朱男傷勢，背部可見數條痕跡，林女稱自己雖當過小三，但朱男是分手後才和她在一起，朱男認為警方虐待人，將提告，希望警方公開其他影片。

朱男的IG上自介上原本寫著「My love」並標註前女友IG帳號，但在大鬧超商事件發生後，該條說明與標註已不見，朱男IG貼文中也找不到與女友甜蜜合照，只剩下他參加比賽與獨自出去玩的照片。而朱男「前任女友」的IG自我介紹頁面上，本來也有對朱男的說明，如今也已經刪除。

朱男在事發後曾在IG發文說「我想比賽！」近日在PO出動態稱「謝謝大家的愛」（左圖），林女也在IG上曬出朱男照片，看似感情相當穩定。（翻攝自IG）

林女原本被傳出是朱男的小三，她近日發佈動態稱「此時此刻我才是現任」，說當事人（朱男）是與前任分手後才和她在一起。（翻攝自IG）

之後另一名林姓女子在IG上曝光她與浩克前女友的對話，她稱「妳要不要想一想自己到底做了什麼，讓他找別的女人」，還說朱男這陣子都在她身邊、由她照顧，朱男這4年來過得很壓抑痛苦；之後林女又發佈另則動態稱「此時此刻我才是現任」，說當事人（朱男）是與前任分手後才和她在一起，在Dcard上引起網友討論。

林女也曝光朱男背部的傷勢照，可清楚見到一條條傷痕和藥物擦抹的痕跡；據ETtoday報導，朱男認為警方的行為就是在「虐待人」，更強調自己不是第一個，也不會是最後一個，將會提告，希望警方能公開其他影片。