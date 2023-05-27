2015年6月20日金星、木星與眉月構成天空中的笑臉，類似情景將由金星、火星與眉月在6月22日傍晚重現（圖右下），形成在夜空擠眉弄眼的有趣景象。（北市天文館提供／張芷瑜台北傳真）

天文迷快抬頭，6月將有不少天象輪番登場，包括火星與金星合鬼宿星團，金星東大距，土星、木星、火星與金星依序合月等，將夜空點綴得熱鬧非凡，北市天文館表示，這些都不需要特殊天文儀器，抬頭即可欣賞，民眾不要錯過。

天文館表示，首先登場的是6月3日的「火星入鬼宿」，在2日與3日晚上9時前，可在西方天空看到亮度1.6等的紅色火星正好從鬼宿星團前方通過，鬼宿星團（M44）是由近千顆恆星組成的恆星集團，肉眼觀看宛如模糊雲團，用雙筒望遠鏡則可分辨出數十顆簇集的小星星。

天文館也說，6月4日傍晚，全夜空最明亮的金星到達東大距位置，距離太陽達45.4度，日落後閃耀於西方天空，是今年唯一的「金星東大距」，也是最佳觀賞期，它的亮度可達-4.4等，且持續增亮中，用小望遠鏡還可看出其美麗的眉月形狀。

天文館接著說，6月14日則為「金星合鬼宿」，天黑後至晚上8時前，全夜空最亮的金星接近鬼宿星團，位於其北方僅0.8度處，再一次讓平時難得被注意的鬼宿星團明顯易尋。

此外，6月還有多場「行星合月」，都是美麗且容易欣賞的天象，依序為6月10日的「土星合月」，14日的「木星合月」，都適合在黎明前的東方天空觀賞，22日一天內則有「金星合月」和「火星合月」，是傍晚西方天空的美景，當日是初四眉月，恰好與火星、金星形成等腰三角形，奇妙排列彷彿在對地上的人們擠眉弄眼，格外有趣。