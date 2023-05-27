馬丁內利 因受傷本賽季的工作已經完成（圖片來源︰達志影像）

英超 2022/2034 賽季冠軍已經誕生，曼城後來趕上壓過兵工廠FC成功衛冕完成3連霸。兵工廠雖敗猶榮，聯賽閉幕戰對客場成績特別差的狼隊，應該可以用一場勝仗來答謝球迷整賽季一直以來的支持，本場首選不讓分/兵工廠勝，也可考慮大小[客隊0.5小]。

【足球-英超】[狼隊 @ 兵工廠FC][05/28 (日)23:30] [編號 677]

兵工廠賽季最後陌段後繼無力，白白將聯賽冠軍送走跟曼城。自從3月中在歐霸盃出局之後，狀態一直下滑，最近10場聯賽成績只是4勝3平3敗，勝率只有40%，和本賽季上半段有67.6%勝出率有明顯的差距。隊長 馬丁·奧德加特 Martin Ødegaard 和巴西國腳 馬丁內利 Gabriel Martinelli 是球隊進球最多的球員，各自進了15球，不過馬丁內利因為受傷關係本場比賽無法上陣。

既然兵工廠勝出率已下滑，為何仍選該隊/不讓分勝，因為狼隊客場成績真太差，聯賽得41分排第十三位，不愁降班也和歐洲賽事參賽資格沒有關係。狼隊本賽季成績有所倒退，主要問題在作客成績差勁，主場成績排名英超第十一位，作客則是倒數第三位，當中18戰只有2勝，其餘是5平11敗，勝出率僅有11.1%，而這兩場勝仗是在南安普敦（第二十位）和艾佛頓（第十七位）身上取得。同時狠隊是英超本賽季進球最少的球隊，37戰只進31球，平均每場只0.8球。

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