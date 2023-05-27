米格-31攜帶匕首高超音速導彈。 （圖／美聯社）

對於漢和防務評論總編輯平可夫5月18日在臉書表示，「台灣人根本不懂防空作戰的基本原理」。前艦長呂禮詩推測，可能和一位將軍議員稱3顆飛彈攔截率210％有關，因為平可夫對台灣並非不友善，但有些人的說法，讓平可夫誤解。

呂禮詩披露，他過去在海軍官校擔任教官時即已經開始研究飛彈，民國88年（1999年）撰寫一篇「飛彈防禦之現況、發展及台海飛彈防禦作戰需求之探討」獲得國軍軍事著作金像獎佳作。

呂禮詩先定義，所謂高超音速飛彈就是極音速飛彈，速度超過5馬赫。俄羅斯的匕首是10馬赫，每1秒飛行3.4公里，可以從米格31發射，也可以從圖22轟炸機發射，作戰距離1500公里，使用固態火箭在大氣層飛行，慣性導引陀螺儀，Glonass導航，終端有尋標器尋找目標，實際上是巡弋飛彈，速度快、高度低，紅外線反應大。

而根據媒體報導，烏克蘭於5月6日稱，5月4日使用愛國者（Patriot）防空系統首度擊落俄羅斯最先進的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。美聯社、半島電視台（Al Jazeera）當時報導，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）5月6日在Telegram發文表示，一架俄軍米格-31K戰鬥機4日深夜從俄羅斯起飛，向基輔發射Kh-47「匕首」極音速飛彈，不過最終遭到一枚愛國者飛彈擊落。

前艦長呂禮詩26日在網路政論節目《觀點—世界一把抓》表示，俄羅斯於3月18日首次使用匕首高超音速飛彈，美國總統拜登在3月31日證實，高超音速飛彈無法攔截。呂禮詩解讀，這絕對是一種「詐術」，因為美國在累積資料，全球之鷹、RC135電偵機開始記錄飛彈軌跡。

前艦長呂禮詩。（資料照片）

今年4月14日，美國愛國者飛彈運抵烏克蘭， 5月4日先攔截一枚匕首，5月16日又稱攔截6枚匕首。為何可以攔截？呂禮詩認為，因為已經累積夠多的資料回去做相關實驗。

而這種經驗在台灣能不能複製？呂禮詩直言「先講答案，不能！」

呂禮詩分析，去年8月4日共軍彈道飛彈飛行軌跡，彈道不同，發射位置不同。俄羅斯匕首高超音速飛彈都是從烏克蘭東部或黑海南部飛進入，飛行位置有限。但共軍從西邊、北邊、南邊飛，且今年4月山東號在台灣東邊，護衛艦055可以發射鷹擊21。

呂禮詩引外媒報導指出，愛國者要使用這麼多枚，有一篇報導用了32枚攔截，如果每一枚300萬美元，就是9600萬美元彈幕攔截匕首，匕首每枚200萬美元，划算嗎？烏克蘭有部分領土跟波瀾、羅馬尼亞接壤，所以人員可以出去訓練，飛彈可以運進來，台灣有嗎？台灣沒有！

2017年11月沙烏地阿拉伯利雅德機場被攻擊，沙國發射5枚愛國者，而台灣可否參考這經驗？「數量不足，就是問題！」呂禮詩強調！