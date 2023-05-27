台電預計在基隆設置的第四天然氣接收站，環評初審小組要求補正再審4次後，於25日第5度闖關，會中環團「守護外木山行動小組」衝進會場抗議，導致散會擇期另審。但環團表示，環保署於未補正瑕疵的前提下，6月2日將再開會議闖關，批環保署淪為經濟部打手，並呼籲市民下周到場表達意見，共同守護基隆港與海洋。

長期關注四接議題的環團「守護外木山行動小組」表示，四接環評才散會宣布擇期再審不久，沒想到環保署26日就「火速」公告再審日期，但被質疑的瑕疵環保署並沒有要求台電補正後就再開會議，質疑環保署已經化身為經濟部與台電推動四接的「開路先鋒」。

守護外木山行動小組呼籲環保署別淪為經濟部打手，應補正程序瑕疵再審查，並呼籲市民6／2到場旁聽。圖為小組於25日環評場外抗議合影，立法委員陳椒華（左五）及民眾黨前秘書長謝立功（左一）均到場聲援。（守護外木山行動小組提供／徐佑昇基隆傳真）

守護外木山行動小組指出，環保署此舉是「程序違法未解決，違法環評又續開」，並直接排擠掉原定下周五6／2下午2時召開之其他環評審查案，這樣快速地排審，顯然不打算要求台電說明四接東移方案違背《環評法》、《開發行為環境影響評估作業準則》及《海岸管理法》之作為。

小組痛批，環保署的護航已經從「裁判變球員」，企圖在總統大選白熱化前「清理戰場」，將四接填海造地案強渡關山，無視衝擊基隆市民、海洋生態與百年基隆港未來。

小組說明，25日初審會議時，立法委員陳椒華多次提出程序問題，指出東移方案違法，要求應完成符合法定之調查程序才能審查，現場亦有環評委員呼應調查範圍的問題，更有環評委員直接退席表達抗議。然環保署當日竟棄守行政把關的立場，表示東移方案調查範圍合法，最終在反對違法審查的抗議聲下，才被迫宣布散會。

小組提出四項主張，要求環保署應確實要求台電完成法定之調查程序、需在填築區內設置調查樣站並進行調查、四接對基隆港營運之影響實驗需重做、以及環保署應退回此次環評資料，請台電依法重跑環評程序，勿讓環評委員違法審查。

小組強調，沒有「轉型正義」的「能源轉型」就只是粗暴的能源開發，並呼籲關心此案的朋友，在6月2日至環保署現場旁聽、發表意見，要求環保署「回頭是岸」，別從護航變幫兇，共同守護基隆港與海洋。