富邦悍將27日為了讓羅力出賽，將外野手陳真降下二軍，陳真在18日先發時有發生嚴重守備失誤，之後就以代打、代跑為主，總教練丘昌榮希望他不要因此失去信心，也特別鼓勵並與他談話。

陳真在18日與中信兄弟之戰先發鎮守右外野，4局上面對詹子賢擊出的高飛球卻發生失誤，讓壘上2名跑者跑回來得分，5局上富邦更換守備，由蔡佳諺接替右外野防區，之後2次出賽都以代跑為主。

丘昌榮表示，主要是因為羅力要先發，因此需要清出空間給他，正好野手也有多帶1人，這次將陳真降二軍，希望他能在守備端有所突破，「其實選手很努力，希望他不要因為這樣而受影響，害怕守備。」

丘總指出，陳真其實在隊內測得的各項攻擊數據都很好，「但指定打擊只有1個，還是需要他守備。」他希望陳真到二軍繼續磨練、加強守備，也要提升自己的心理層面，「我有跟他說，找回信心、調整好後，還是會給他機會上去守，千萬不要放棄。」