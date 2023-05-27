二崙國中口琴合奏有餘音繞樑三日之感。（周麗蘭攝）

雲林縣國中小今年參加111學年度全國藝文競賽共有17校脫穎而出勇奪特優，縣府教育處首度安排今（28日）、明在雲林縣最高表演殿堂「演藝廳」同台演出，與縣民分享喜悅，也讓孩子們累積表演經驗。

17個「全國第一」的學校包括鎮西國小打擊樂團、二崙國中口琴隊、東仁國中合唱團、雲林國小合唱團、斗六國中合唱團、雲林國中舞蹈團、林內國中舞蹈團、斗六國中舞蹈團、石榴國中舞蹈團、文生高中舞台劇、虎尾國中布袋戲團、西螺國中布袋戲團、石榴國小布袋戲團、東仁國中綜合偶戲團、四湖鄉南光國小光影偶戲團。

雲林演藝廳在疫情期間進行整修改造，斥資1億多元完成國際水準的表演環境，去年六月重新開幕，縣長張麗善認為縣內孩子們在全國藝文競賽得到特優，如同得到第一名非常不容易，也應表演給家人、朋友、師長看，一同分享他們的榮耀。

27日鎮西國小、二崙國中、東仁國中、雲林國小、斗六國中孩子接連登台餘音繞樑，各校家長們號召親友欣賞，掌聲格外熱烈，孩子們在親朋好友面前演出也特別喜悅，雲林家扶中心、一心育幼院、信義育幼院、長愛育幼院孩子們專程到場觀賞。

明天（28日）還有一連串特優舞蹈團、布袋戲、舞台劇、光影偶戲、綜合偶劇演出，其中石榴國中舞蹈團去年才成立，學生完全無基礎，指導老師也是大學剛畢業，剛成團時如雜牌軍，六個月後一鳴驚人勇奪特優，故事特別勵志。

石榴國小的布袋戲團深耕布袋戲技藝10年以上，太日樂集專業樂師這2年來指導後場，使演出更完整精采，該校今年的特優作品《李哪吒鬧東海》將於八月受邀到日本飯田國際偶戲節演出。