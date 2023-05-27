新北攜手台積電慈善基金會27日在新北市民廣場辦理全國唯一最大場「技職Chain 跳轉未來」高中職、大學、廠商就業的三合一技職博覽會。副市長劉和然現場與學生共同體驗從技高、科大到進入職場的技職人才學習與應用的課程活動，並感謝協同技高、科大與企業代表，提供北北基桃國中生、高中職生、家長在升學或就業一次搞定，現場更提供參加的國高中學生有機會獲得iphone14等多項大獎。

劉和然致詞時表示，今日整合全國34所國私立科大、22所技高學校及60家廠商，近200個校、科、系、企業展示特色。各行各業的專業人才需要大學、高職及產業共同培養，新北市擔任號召角色，攜手台積電，從人才需求出發，讓全國科大、產業與新北市技職教育共同推動一貫化務實致用的專業人才。

本場活動豐富多元，包含超過110個系所教授在現場提供選填大學志願服務、高中學習歷程健檢與模擬面試、演講與表演、摸彩活動與國中技職宣導活動等。

教育局也安排技專校院招生策略委員會執行長林祐正說明四技二專甄選入學學習歷程審查重點，全力協助學生邁向未來。因應畢業季到來，現場準備大粽子(包中)，點上天燈(心想事成)，共同祈求學生得以進入理想學校繼續學習深造，或者有就業需求學生也可在現場就找到適合的職缺。

在就業徵才方面，台積電慈善基金會執行長彭冠宇表示，今年是第一次在新北市為技職學子辦理廠商徵才活動，提供高中職畢業生「只有升學」以外的另一種選擇，就業媒合讓他們擁有畢業即就業的機會，現場包含中華電信、瓦城、一之軒、布蘭朵酒店及宏碁等大廠產業可以直接面試就業、履歷健檢等，一起找技職專業好人才。