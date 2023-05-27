國民黨總統參選人侯友宜27日南下高雄，首站前往國民黨高雄市黨部舉辦高雄見面會，這也是侯友宜宣布參選總統後，在高雄的首場造勢活動，針對他與副總統賴清德的民調拉近及名嘴稱侯友宜拿不到南部票，侯友宜表示，民調都給予尊重，且他自己是南部孩子，南部是他的故鄉，他一定認真做、打拚做，讓人民能過好日子。

民調顯示侯友宜與賴清德的支持度拉近，對此，侯友宜認為，民調高高低低都要給予尊重，最重要的是他是南部孩子，喝台灣水、吃台灣米，他一直顧著台灣的安全，早期他為了台灣的治安打拚，也是為了中華民國未來安定向前行的人，期待在國家最需要的時候，人民能過上好日子，他一定認真做、打拚做，朝這目標往前走。

對於名嘴稱侯友宜拿不到南部的票，侯友宜回應，他是出生在嘉義的南部小孩，親戚朋友也都住在高雄，所以三不五時就會來高雄，看到高雄人、南部人都重情重義，就如同親兄弟般，大家有感情，這幾年他常來高雄處理事情，也都和高雄人黏在一起。

侯友宜強調，這幾年台灣人民的日子過得不好，內心不安定、人民過得不快樂，未來他要拚讓大家過好日子，國家安全更好、台海穩定是大家最大的心願，他會用這種心情和這片土地連在一起，台灣沒有分南部、北部，因為大家都是台灣人。