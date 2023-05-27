2023屏東3D鐵人體驗嘉年華體驗。(屏縣府提供)

今夏全台唯一陸海空不斷電體驗活動「2023屏東3D鐵人體驗嘉年華」開跑，27日在恆春機場正式揭幕，由刺激超輕航機體驗打頭陣，接下來從6月2日至7月2日，每周五六日將分梯辦理熱血好玩的3D鐵人體驗，讓一趟旅程就能上天下海，體驗屏東特有的陸海空戶外休閒運動。

屏縣府交通旅遊處表示，此次活動是全台首次將陸海空體驗整合起來辦理兩日一夜鐵人體驗遊程，包含自行車、路跑、遊艇、帆船、超輕航機、飛行傘，報名費每人6000元，還包交通接駁及住宿，活動資訊一公布後就有許多民眾來電詢問。

2023屏東3D鐵人體驗嘉年華體驗。(屏縣府提供)

交旅處說，去年超受好評的恆春機場超輕航機同乘體驗，今年持續辦理，讓來訪恆春的遊客從空中俯瞰半島湛藍大海及秀麗山林，享受遨遊天際的快感，室內也有免費又逼真的飛行模擬器，讓民眾感受親自駕駛飛機快感，地面則有超輕航機靜態展示及解說導覽，民眾可以和超輕航機近距離合照。

活動前特別結合縣內經民航局核准可、合法活動的超輕航機活動團體，多次試飛試降恆春機場，並進行安全講習及飛機安全檢查，讓同乘體驗的民眾安全玩、開心飛。