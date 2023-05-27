桃園市青年局推動青年國際志工服務隊補助計畫，因疫情影響，睽違3年終於重啟，結合桃園大專校院及民間青年志工隊能量，共8組約70名青年志工組隊將前往多個海外國家進行多元服務。桃園市長張善政今出席「2023TIME時代影響力桃園國際志工授旗儀式」，授旗嘉勉青年志工團隊，為大家加油打氣，宣告桃園青年國際志工隊即將啟航，盼愛心跨越國界與族群，讓國際感受到台灣是充滿愛與溫度的國家。

張善政分享，志願服務是年輕族群發揮活力和愛心的最好方式，他的兒子就讀大學時曾連2年前往花東偏鄉小學，服務缺乏醫療資源的長輩，對其拓展人生視野有重大影響。

桃園市長張善政今授旗嘉勉青年志工團隊，宣告桃園青年國際志工隊即將啟航，盼愛心跨越國界，讓國際感受到台灣是充滿愛與溫度的國家。（蔡明亘攝）

張善政指出，青年局平日培訓青年公益團體，在揮別疫情後，重啟青年國際志工服務隊補助計畫，結合桃園市大專校院及民間青年團隊能量，共補助8組、約70名國際志工，前往馬來西亞、印度、尼泊爾、泰國、柬埔寨及緬甸等國家，進行偏鄉社區物資服務、兒童營隊、義診及衛生教育、毒品防制、藝文交流、英語教學、資訊教育等多元服務。

張善政說，前往服務的國家其衛生環境和治安可能不盡理想，而台灣的年輕人則在相對良好的環境中成長，相信青年志工在國外服務過程中，可獲得正向回饋，人生也將因此更充實、更珍惜台灣的環境。期許大家秉持活力、同理心與愛心前往他國服務，相信必能讓當地居民受益，青年志工也會有所成長，並透過公益作為軟實力，擴大台灣的影響力。

青年志工資源中心今年首創百人桃青志工隊，並依專長及意願組成聞青記者隊、職青志工隊及草青志工隊共3個分隊，皆持續招募中。（蔡明亘攝）

青年局長侯佳齡說明，今年補助包括桃園市宣愛社區關懷協會「馬來西亞兒童品格營—秘克拉特」、桃園生命樹領袖協會「T to J破涕為笑行動 尼泊爾醫療服務隊」及「印度海外志工服務隊」、中原大學「CYCUxSTZ邊境玩藝服務行動」及「CYCUxKAKO柬埔寨村落英文種籽師資工作坊」、元智大學「『泰』想和你創造『新世紀』」、桃園市私立少年之家「藝起去馬來西亞，讓夢想飛翔啦！」及中華民國國際慈善文教協會（緬甸華文教育服務團）「2023年暑期國際志工－點亮希望」等8組國際志工隊，進行海外人道關懷服務。

桃園生命樹領袖協會幹部胡信恩分享，將帶領8位夥伴深入尼泊爾貧窮地區進行義診，幫助當地居民身心靈得到關懷；中原大學領隊吳靚瑩說，中原與柬埔寨發展組織共同制定村落學習中心計畫，暑假將帶領6位夥伴到當地服務，盼從教育著手，增加學習資源，縮短城鄉知識落差，預計受益人數達1800名學生，讓孩子們透過學習看見自己不一樣的可能性。

桃園市青年局平日培訓青年公益團體，在揮別疫情後，重啟青年國際志工服務隊補助計畫。（蔡明亘攝）

此外，侯佳齡也提到，青年志工資源中心今年首創百人桃青志工隊，並依專長及意願組成聞青記者隊、職青志工隊及草青志工隊共3個分隊，皆持續招募中，將提供專業訓練課程，進行多元服務，歡迎青年加入服務行列，展現桃園青年力。