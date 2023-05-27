颱風瑪娃侵襲關島，關島國際機場關閉，有115名台灣旅客滯留關島。雄獅旅遊指出，已啟動緊急處理作業，並與星宇航空持續協調，一旦機場開放，將在旅客安全為首要考量下，與航空公司協力將旅客送返台灣。

颱風瑪娃侵襲關島，激起強大風浪，造成電力中斷、建築物淹水。氣象預報員說，颱風離開後，滿目瘡痍的災情宛如電影「龍捲風」場景。

由於目前台灣與關島有包機航班，雄獅旅遊今天證實5月19日出發關島的115名自由行旅客，原定搭乘5月23日星宇航空JX8071回程航班受瑪娃影響取消，雄獅已啟動緊急處理作業，由當地地接社及駐地工作人員協助安排旅客滯留餐宿事項。

雄獅旅遊指出，另經由關島機場通知颱風因素關閉機場，雄獅透過關島旅遊局及駐關島台北經濟文化辦事處，持續了解颱風狀況，並與星宇航空密切協調，一旦機場開放，雄獅將在旅客安全為首要考量下，與航空公司協力將旅客送返台灣。

另外，雄獅旅遊表示，因關島當地酒店仍受限於電力、水利等設施尚未完全恢復，館內也需進行整備，因此針對預計5月27日、5月31日、6月4日出發關島的旅客，受到颱風取消航班影響，雄獅將扣除如證照等旅客個人支出後全額退費，以確保旅客權益。