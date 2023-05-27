新北市長侯友宜持續展開拜會之旅，他稍早在臉書張貼拜會財經專家、前行政院長陳冲照片，強調「經貿發展不能停滯，務實創造人民利益！」，他提到馬英九總統任內，台灣與紐西蘭、新加坡簽訂「臺紐經濟合作協定」、「臺星經濟夥伴協定」，帶來諸多實質效益，但近年，台灣與其他主要貿易夥伴的自由貿易協定推進上，卻是停滯不前。台灣面臨的挑戰只會更艱鉅，但即使是千斤重擔，只要能讓國家永續「我願全力扛起！」

侯友宜說，中華民國當前面臨的經貿發展困境，是陳沖院長與他晤談的過程當中，最憂慮的一塊。陳冲院長跟他一樣出身基層工作，陳院長以財經、法律專業投身公職，曾擔任金管會主委、行政院長，目前持續在非營利組織服務。一生致力於台灣金融產業、經貿發展的陳院長，對於台灣近年遇到的難題，感受也特別深。

侯說，陳院長特別向他提到，在馬英九總統任內，台灣與紐西蘭、新加坡這兩位重要貿易夥伴，簽訂了「臺紐經濟合作協定」、「臺星經濟夥伴協定」，為雙邊市場開放、降低貿易障礙、提高消費者福利、促進投資等，帶來諸多實質效益，但近年，台灣與其他主要貿易夥伴的自由貿易協定推進上，卻是停滯不前。

侯友宜也說，他們也談到了台灣在人才培育部分，必須快速調整步伐，才能充實國力之本，面對通貨膨脹帶來的衝擊，政府必須及早因應，在國內金融體系上，要不斷朝國際化發展，監理力道也應適度調整，「政府帶頭，公私協力，才能跟上千變萬化的市場趨勢，讓臺灣真正走向國際」。

侯友宜表示，陳冲院長語重心長說「下一任總統非常難做」，在近年兩岸關係緊張、外交及經貿發展困境下，臺灣面臨的挑戰只會更艱鉅，但即使是千斤重擔，只要能讓國家永續，我願全力扛起！