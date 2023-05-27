1名66歲婦女因自覺熱、臉色蒼白、全身倦怠至門診就醫，經檢查後發現罹患急性骨髓性白血病。衛福部桃園醫院血液腫瘤科醫師施霽修指出，臨床症狀有不明原因的持續性發燒、容易出血、貧血、關節疼痛、牙齦腫脹、體重減輕、腹部飽脹感等，臨床上可由周邊血液抹片經顯微鏡診斷，治療方面需依據分期決定治療方向。

衛福部桃園醫院血液腫瘤科醫師施霽修指出，急性骨髓性白血病臨床上可由周邊血液抹片經顯微鏡診斷，治療方面需依據分期決定治療方向。（院方提供）

施霽修表示，人體的主要造血系統骨髓產生了病變、染色體結構異常，使得白血球失去了正常血球細胞應有的分化能力及死亡現象，所以造成不正常的白血球不斷的增生，逐漸的取代了骨髓內的正常造血細胞，稱為急性骨髓性白血病，在每年4月21日，為世界訂定為急性骨髓性白血病日。

施霽修又說，急性骨髓性白血病佔白血病中發現比例最高可達32％，可透過血液常規檢查、周邊血液抹片、骨髓穿刺切片檢查診斷出常見為65歲以上的老年人，臨床症狀有不明原因的持續性發燒、容易出血、貧血、關節疼痛、牙齦腫脹、體重減輕、腹部飽脹感等，臨床上可由周邊血液抹片經顯微鏡診斷，治療方面需依據分期決定治療方向。

護理師秦僑慧表示，日常保健需注意，蔬果579、體重控制，遠離菸酒與檳榔，活動時小心勿碰撞，觀察自身有無異常流鼻血、牙齦出血、皮膚下出現點狀或塊狀出血，有些女性會出現經血量過多的情形，養成良好個人衛生習慣，定期測量體溫與修剪指甲、清潔口腔時，使用軟毛牙刷且輕柔刷牙，減少出血機會。

秦僑慧呼籲若確定罹病後，需配合醫生治療外，家人、朋友支持與陪伴，一起走出自己的未來。