青平台基金會「永續民主．世界台灣」系列論壇今（27）日舉辦開幕式及第一場次「民主、安全與和平」論壇，鄭麗君在論壇中拋出「積極和平」概念，指出我方要盡一切可能提升國家總體安全防衛能力跟民主防衛韌性，並透過外交經貿戰略，讓台灣成為可信任民主夥伴，共同維護印太地區和平，最後則是開誠布公跟中國討論兩岸如何建立健康有序的互動交流。她說，「主權、安全、民主、和平」是一組整體的概念，缺一不可，犧牲任何一個前提，換來的不會是真和平。

青平台今日舉辦第一場次論壇，講題為「民主與和平，台灣國家安全戰略的下一步」，同屬野百合世代的青平台董事長鄭麗君、中研院社會學研究所研究員吳介民、遠景基金會執行長賴怡忠、台灣大學政治學系副教授陶儀芬，以及年輕一輩的中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣，共同從「積極和平」角度，提出守護台灣民主的積極作為。

總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦受邀出席致詞。鄭文燦致詞時指出，蔡總統執政七年，最大改變是讓世界支持台灣，「讓台灣的安全成為世界共同利益，讓我們民主台灣站在對抗威權政治的第一線，得到更多關注、安全的投資」。當前台灣面對的課題，「是從國防韌性、經濟韌性到數位韌性，如何確保現狀不被改變，讓民主台灣的現狀不要被破壞」。

林佳龍致詞時則提出民主三項挑戰課題，第一是民主如何捍衛國家主權跟安全；第二是民主如何促進社會公益跟分配；第三是民主如何鼓勵經濟創新跟發展，「我們必須用民主去回應這三項挑戰」，期許未來台灣不只為自己發聲，還要為所有人類進步的價值去推動、捍衛。

鄭麗君笑稱他們這些「老百合」世代朋友們，30多年來參與並見證台灣逐步走向民主化台灣，每一次見面討論的話題，都是台灣民主的挑戰跟未來，差別在於，過去討論的是台灣如何成為一個民主國家，現在討論更多的是：台灣如何成為一個更好的國家。她期許台灣不同世代繼續追求民主社會的永續發展，讓台灣成為世界上令人驕傲的民主故事，成為亞洲令人驕傲的民主國家。

「追求和平的目的，是為了守護自由民主的生活方式！」鄭麗君在論壇中拋出「積極和平」概念。她指出，為達到積極和平，第一，我們要盡一切可能提升國家總體安全防衛能力跟民主防衛韌性；第二，我們要透過外交經貿戰略，讓台灣成為可信任民主夥伴，進而連結世界民主力量，共同維護印太地區和平；第三，我們願意開誠布公跟中國討論兩岸如何建立健康有序的互動交流，不過我們要呼籲，維護印太地區和平，要盡最大責任的是中國，我們期待中國能承擔更大責任，這不是台灣單方面的義務。

吳介民舉中研院社會所所做的國民認知趨勢調查說明，從2013年至2022年追蹤調查發現，對於兩岸交流，絕大多數民眾都認為「國家安全」、「國家主權」比「經濟利益」還重要，且年輕人對國家主權的關注在近年明顯上升，顯示台灣民眾高度認同「國家主權是國家安全的最終屏障」，沒有主權就沒有國家安全，沒有國家安全就無法保障民主體制與和平繁榮的生活，台灣的政治決策者和公民社會都應該正視這樣的民意趨勢。

賴怡忠指出，近年來東協、美國、歐盟陸續提出印太戰略新構想，台海安全議題不再只是兩岸關係議題、東亞區域議題，而是成為全球議題，台灣國際民主盟友皆高度關切台海安全的穩定，以及台灣的國際參與度。在此國際新局下，台海議題其實是民主與獨裁的價值對決，「主戰場在中國境內」，我們應該對中國人民宣傳反戰，讓中國人民反對中共對台用武，而不是自我放棄防衛能力，甚至幫中國宣傳「疑美論」、「委屈和平論」等迷思。

陶儀芬表示，從過往國際關係及歷史來看，「信任」是維持長久且穩定和平的基礎，也因此「委屈的和平不是和平」，沒有信任就沒有穩定的和平。習近平自2012年上台後的路線選擇，導致中國失去國際社會信任，民主聯盟只能採取「嚇阻」避戰，台灣能做的是「不冒進、不挑釁、不在壓力下屈服」，並串連其他國際民主同盟國家，擴大國際信任基礎，維持繁榮與和平。

顏慧欣指出，從國際經貿新局來看，台灣可扮演國際民主盟友、促進民主國家彼此投資，在此之際需強化四大韌性：第一是人才資源韌性，建立技能多元性、人才包容性；第二是因應氣候變遷韌性，加速建立國家碳定價機制；第三是供應鏈韌性，建立台灣「經濟安全機制」；第四是網路韌性，建立網路安全的監管架構，建立網路安全標準。

鄭麗君在總結時指出，「主權、安全、民主、和平」是一組整體的概念，缺一不可，犧牲任何一個前提，換來的不會是真和平。因此台灣必須秉持對民主堅定的信念，團結一致，跟年輕一代一起前瞻台灣民主的永續發展，讓年輕人有更有希望的未來，「這是我們一代又一代人的共同使命」。