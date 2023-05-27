基隆市議員陳冠羽於16日議會質詢時指出，基隆市長期「合格特教教師」員額不足。為解決此問題，教育處將辦理「第112學年度公立國民小學暨幼兒園特殊教育教師聯合甄選」，報名期間自6月5日至6月8日，預計招募20名國小及8名幼兒園身心障礙類特殊教育教師，共計28個缺額。
教育處表示，本次甄選簡章已於26日公告於基隆市政府教育處全球資訊網徵才看板（網址：https://reurl.cc/94Ekln） ，將在6月5至8日受理報名。後續於7月13日進行筆試及7月20日進行複試，請有興趣的應考人注意報名時間。
教育處長劉美蘭表示，為推動「融合有愛」特教政策，本市自2021年起連年甄選正式特教教師，充實現場特殊教育教師人力，提供最好的專業師資照顧任何有需求的孩子。歡迎對特教有熱忱的考生報考，陪伴孩子成長。
教育處強調，今年為方便考生報名，全面改採線上報名，歡迎具國小或幼兒園合格教師證書者踴躍報考。
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