基隆市議員陳冠羽於16日議會質詢時指出，基隆市長期「合格特教教師」員額不足。為解決此問題，教育處將辦理「第112學年度公立國民小學暨幼兒園特殊教育教師聯合甄選」，報名期間自6月5日至6月8日，預計招募20名國小及8名幼兒園身心障礙類特殊教育教師，共計28個缺額。

基隆市議員陳冠羽日前質詢痛批林右昌前市府針對特教師資比率計算「灌水」，導致實際特教教師數量不足，新市府應檢討改善。（徐佑昇攝）

教育處表示，本次甄選簡章已於26日公告於基隆市政府教育處全球資訊網徵才看板（網址：https://reurl.cc/94Ekln） ，將在6月5至8日受理報名。後續於7月13日進行筆試及7月20日進行複試，請有興趣的應考人注意報名時間。

教育處長劉美蘭表示，為推動「融合有愛」特教政策，本市自2021年起連年甄選正式特教教師，充實現場特殊教育教師人力，提供最好的專業師資照顧任何有需求的孩子。歡迎對特教有熱忱的考生報考，陪伴孩子成長。

基隆市政府教育處將辦理「112學年度公立國民小學暨幼兒園特殊教育教師聯合甄選」，報名期間為6月5日至6月8日，本次報名採線上網路報名，請至教育處官網報名。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處強調，今年為方便考生報名，全面改採線上報名，歡迎具國小或幼兒園合格教師證書者踴躍報考。