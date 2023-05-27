知名YouTuber滴妹擁有高人氣，個人頻道累積逾147萬追蹤者，還創立手搖飲品牌「再睡5分鐘」，然而今（27）日品牌粉專的公告指稱，「近期南部水質狀況異常」，決定暫停販售部分品項，讓PTT網友炸鍋，事後品牌粉專也緊急刪文道歉：「用詞不當導致誤會」。

再睡5分鐘今日在臉書粉專發文公告，因近期南部水質狀況異常，影響製作的飲品風味，團隊評估部分飲品不符合品牌標準。雖在風味上僅有些微差異，但為了讓每一位蒞臨門市的消費者都能有最療癒的飲用體驗，高雄義享門市將暫停販售部分品項。

公告曝光後，在PTT八卦板炎上，「嘴南部水質？」、「哇嗚水質？不是有RO？」、「這肯定被出征，公關危機」、「營業用沒淨水器嗎」、「水質有問題怎麼可能還有茶可賣？肯定有些品項品管問題，嘴到南部保重了」、「你家設備太爛吧，過濾後能異常到哪去」。

對此，再睡5分鐘團隊火速將原公告刪除，下午2時許再度發文解釋，為用詞不當造成誤會致歉，表示門市每日皆會品評茶飲的風味，近期發現未達品牌內部標準，因此決議暫停販售部分品項。強調未來品牌會更謹慎發言，並持續嚴格把關所有飲品的風味。