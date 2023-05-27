《公職人員選舉罷免法》修法新增「排黑條款」 26 日三讀通過，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，終生不得參選。但據媒體報導，民進黨黨團內部對於此案似乎有異議，事前的假投票也有立委投下反對票。媒體人謝寒冰今( 27 日)表示，許多立委可能是因為親朋好友、接班人選會受到《選罷法》修法的影響才有反彈，賴清德此次強推修法，恐怕會引發黨內反撲，屆時台南88槍、光電弊案、性招待等案件的資料跟線索被自己人丟出來，所有的影響還是賴清德要概括承受。

昨日立法院朝野表決大戰，院版表決中民進黨無人跑票，最終以56票贊成、30票反對，通過民進黨版本。但卻有傳出許多綠委對此案並不滿意、仍有異議。

謝寒冰今在政論節目《週末大爆卦》表示，很多民進黨立委傳出反對排黑條款，其實是為了保全自己，就算自己沒有犯法，但接棒的人、親朋好友可以都會中招，而今年只是立委選舉，若到2026年地方選舉，恐怕會有很多中南部的地方議員、村里長都會受到影響。

謝寒冰指出，現在有傳出反對聲浪的民進黨立委，都是比較沒有把柄在黨中央手上或是沒有連任壓力的那些人，否則還要選舉的都會乖乖投票，但現在只是為了選舉暫時壓下來，未來一定會有人反撲。

謝寒冰認為，黨主席賴清德不要以為他現在已經成功壓下這些反對的人，im.B的案子很可能就是黨內自己人放出資料，才會越滾越大，還有台南88槍、前政院發言人陳宗彥、南部光電相關的問題都還在調查，賴清德這次硬搞排黑條款，一定會有人不滿，把線索都丟出來，最後還是賴清德要概括承受。

謝寒冰表示，民進黨接下來的派系鬥爭、對民進黨的攻擊，還有弊案的黑資料，全部都會影響到賴清德的選情；他也建議，「賴清德不要作法自斃，到時候自己被抓進去關就知道了」。