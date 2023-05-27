美國《華爾街日報》當地時間5月26日刊出27日過百歲生日的美國前國務卿季辛吉專訪。季辛吉表示，在中美競爭的背景下，大部分「主要國家」都已迷失基本方向，在「應該嘗試『微調』超級大國行為」還是「要爭取一定程度的自主權」之間舉棋不定，以至於讓他覺得「無序」。

季辛吉還表示，美國在外交政策上始終抱有「自詡正義」的行事風格，認為其觀點理應天然占主導地位，但中國大陸等國對此並不買帳。他認為，中國大陸是在尋求「安全」而不是想要統治世界，為了避免與中國大陸發生軍事衝突，美國需要克制盲目的對抗，轉而尋求對話。

在談及俄烏問題時，季辛吉認為「提議烏克蘭加入北約」導致了俄烏衝突的爆發，而結束這場衝突的條件應該包括「將除克里米亞以外的所有領土歸還給烏克蘭」。

《華爾街日報》這篇題為〈季辛吉百歲之際再度審視世界〉的報導是於5月23日在他辦公室專訪。季辛吉分享對國際形勢、中美關係與俄烏衝突的最新看法。

報導稱，季辛吉審視當今世界，看到的是「無序」（disorder）。季辛吉稱，幾乎所有「主要國家」都已迷失方向，這些國家大多數缺少內部導向，並且正在改變或適應中美競爭與對抗之下的新環境。

在談及美國行事方式時，季辛吉稱，「美國人認為自己的想法就是正義。」

「我們相信我們是無私的，我們沒有純粹的國家目標，而且我們的國家目標在外交政策中很難實現，以至於當我們透過討論來修改這些目標時，會對對手產生怨恨。」

「我們期望自己的觀點能占上風，不是因為我們認為自己在智力上更勝一籌，而是因為我們認為這些觀點本身應該占主導地位。」季辛吉說，「這是一種強烈道德情感與強大力量相結合的表現。」不過，當被問及美國的這種「自詡正義」的行事風格是否能得到其他國家的認同時，季辛吉直言「當然沒有」，比如「中國就絕對不會買帳」。

「這就是我們之間的內在差異。」季辛吉表示，「我認為，把與中國大陸的關係描述為一種互相關切的關係，讓雙方都認為這樣做對自己最好故而達成協議，這才是藝術。」

在季辛吉看來，拜登對華政策並沒有比川普的好到哪裡去，「兩者在很大程度上是同質的，我們的政策是宣布中國為對手，然後迫使對手做出讓步，我們認為這些讓步將阻止它實現其願望。」

同時，季辛吉也將中國視為「美國危險的潛在對手」，並認為雙方有發生衝突的可能性，「我們面對著兩個擁有全球歷史觀的社會，盡管兩者文化不同，但卻彼此對峙」。

「現在可以進行的最重要的對話是（中美）兩國領導人之間的對話，雙方都同意，他們將以減少爆發軍事衝突的方式執行自己的政策。」

「對美國而言，這麼做的危險在於，在這樣的討論中，人們會產生這樣的信念，即中國已經從根本上改變了，我們將永久處於和平狀態，可以減少軍事力量了－這將讓美國變得羸弱。」

季辛吉承認，南海爭端是中美關係所面對的問題之一，「我想看看我們能否找到某種方法，在『海洋自由』的架構內解決這個問題。如果我們做不到，就會出現對抗。」

《華爾街日報》專訪中，季辛吉表示，中國大陸是在尋求「安全」，而不是想要「統治世界」。