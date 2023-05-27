穿的再辣，也沒有辣椒水辣！高雄25日發生一名40歲葉姓男子半夜穿著女性洋裝、頭戴大象髮箍在街上吼叫，民眾報警後，葉男竟指著男女警喊「有行照嗎」還罵三字經，女警最後忍無可忍，朝他臉上狂噴辣椒水，葉男還繼續嗆「用辣椒水，很臭屁喔，怕你喔」，影片曝光，葉男最後被壓制在地、狼狽落網。

爆料公社曝光事發畫面，該名葉男不斷對男警、女警咆嘯問「你有行照嗎」，手還指著男警步步逼近，男警不斷要他小聲點，葉男仍大叫辱罵，一旁女警索性直接朝葉男的臉噴辣椒水，2警接著把他壓制在地，葉男還持續叫囂「用辣椒水，很臭屁喔，怕你喔」。

葉男指著男女警喊「你有行照嗎」還罵三字經，女警最後朝他臉上狂噴辣椒水，葉男還繼續嗆「用辣椒水，很臭屁喔，怕你喔」最後被壓制在地。（翻攝自爆料公社）

事發在25日凌晨2時許，22歲吳男騎車路過三民區建國三路，見到戴著大象髮箍、穿女性洋裝的葉男對著空氣不停大聲謾罵、胡言亂語，吳男擔心影響到周邊安寧，告誡葉男放低音量，卻遭葉男作勢要對吳男揮拳，吳男後來報警求助；吳男後續提告恐嚇，全案依妨害公務、恐嚇罪，移送地檢偵辦。

吳男事後PO文指出「高雄火車站請小心女裝怪客，常對路人咆嘯做勢攻擊」，稱葉男目前已被放出來，還在高雄某百貨偷東西，要民眾特別注意；其他網友見影片留言「很棒的處理方式，就辣椒水再辣一點」、「警察脾氣真好，被嗆成這樣還好聲好氣跟他說話」、「警察有機會出動甩棍，讓他爽翻天」、「這辣椒水是小辣的嗎」、「嫌犯：辣椒水有比我穿的辣嗎」。