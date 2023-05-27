想紅就讓你紅。距離俄烏戰爭爆發已經超過一年，有一些具有軍事背景的台灣志願兵也前往烏克蘭參戰抗俄。昨天（26）晚上，有一名台灣志願兵陳男退出戰場，他遭到同樣是台灣志願兵的潘姓男子設局，險遭手榴彈殺害。陳男爆料指出潘男曾經試圖設置陷阱殺害他的戰友，並誣陷中國大陸籍同僚。在曾聖光陣亡之前，他甚至被潘男污衊為中國大陸間諜，遭曾聖光打斷鼻樑，目前潘男已遭烏克蘭檢方逮捕，並面臨10至15年的監禁刑事起訴。

台灣志願兵陳晞在臉書發文揭露潘修褉（本名潘立偉）的惡劣行徑。陳晞指出，潘男過去曾任陸軍特戰指揮部的志願役，幾年前聯繫上已經在法國外籍兵團的陳晞，隨後如願入選法國外籍兵團（相當不容易），派駐圭亞那個性十分自大，甚至藐視法國正規軍部隊，連其他資深戰友也不放過，最後自己卻在服役2年多後受不了而逃兵離開。

去年2月俄烏戰爭開打，潘男輾轉加入烏克蘭國際兵團，又開始在網路上各種裝模作業，在台灣發起捐贈物資後，卻以自己個人名義捐給部隊，期間還跟一個同隊伍的中國大陸隊友起了糾紛，於是潘男就製作了手榴彈陷阱，企圖炸死他的指揮官和隊友，並準備嫁禍給那個中國大陸隊友，還好他的陰謀並未得逞，沒有造成任何人員傷亡，潘男因此遭兵團開除。

潘男被兵團開除後持續在網路吹噓自己在前線，當時仍在世的曾聖光看不下去，揭穿他的謊言，結果潘男找人一起去堵曾聖光，企圖汙衊曾聖光是中國大陸間諜、還先動手，結果被曾聖光一拳打斷鼻樑後逃跑。直到曾聖光犧牲之後，才再度現身蹭熱度。

這回陳晞看不下去了，終於在網上公開自己國際兵團的身份，一舉揭發潘男的虛偽與惡行，原以為潘男就此安分，沒想到潘男再度設局，使用了法國外籍兵團的經歷和術語，假借烏軍高層身份提攜至更重要的作戰單位，讓陳晞一度以為要調任至更重要的單位。直到會面地點時，突扔出3枚手榴彈。炸傷陳晞和他的戰友，陳晞傷勢不重，但是破片傷及戰友的肺部造成血胸。陳晞隨即飛車前往醫院，所幸兩人現已無大礙。

烏克蘭警方透過手機定位很快就逮捕潘男，經過烏克蘭檢調單位、烏克蘭國安局和法院長達一個月的調查，檢察官向陳晞表示，潘男將面臨10到15年的有期徒刑。為了見證潘男的下場，陳晞與另一名台灣志願兵，決定不回法國外籍兵團，而是選擇回到台灣，告訴社會這一切。