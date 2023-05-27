2024立委選舉，國民黨嘉義市採取「內參」民調來「徵召」強棒參選，25日起連續3天進行民調，28日公布結果，今民調最後一天，市議員張秀華、陳家平、黃思婷及嘉義市政府建設處長田長沛猛催票，全台最辣議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」雖是無黨籍，稍早除在臉書澄清自己未曾過要選立委，也首度發言祝福田長沛，廣有表態相挺的意謂。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節臉書貼文內容：

前陣子田長沛在進行電話拜票的時候，有些人誤以為我是他，要角逐國民黨立委初選。

溫馨提醒大家，我姓顏，不姓田。

目前我正專注於熟悉市政，未曾想過要跨足參選立委。

田長沛以資歷來說，和我一樣都算是政壇新人。這次市長任命了不少年輕局處長，在我甫上任要熟悉市府事務時，由於建設處活動眾多，我們時常接觸；他雖是新人，但卻有少見的認真、效率和衝勁，也舉辦了不少像是花海生活節、開嘉這樣創新有趣的活動，成功活化嘉義的觀光。

嘉義市是個多元且包容度甚高的城市，議員同仁們年紀最輕23歲至82歲都有，每個人風格迥異，由此可見一斑。

希望這次國民黨立委初選中，嘉義市民也能給新人田長沛機會，祝福他能夠順利出線。