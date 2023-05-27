據共同社27日報導，日本跨黨派「新憲法制定議員同盟」26日在東京召開修憲推進大會，首相岸田文雄（自民黨總裁）在會上致詞，再度展現出修憲意願。他談及俄烏衝突和北韓發射彈道飛彈，稱「正因為國際社會迎來了歷史轉型期，我們必須對修憲秉持強烈信念去挑戰」。

日本在野黨高層也出席了該大會。自民黨盟友公明黨副黨首北側一雄談及修憲使緊急事態時能延長國會議員任期，強調「討論已經相當深入成熟」。

日本維新會黨首馬場伸幸指出，「修憲的時候終於到來了。」他提到自民黨把修憲作為黨的基本方針，強調「為了招牌不倒，我們將發揮發動引擎的作用」。

5月3日為日本「憲法紀念日」，修憲派在東京都內舉行集會，岸田發去影片寄語，提及把自衛隊寫入《憲法》等自民黨修憲方案4個項目，指出「這是極具當代性、需要早日實現的課題」。他還強調：「向著修憲進一步提高聲勢十分重要。正是在社會發生變化的當下，才必須繼續挑戰。」

針對把自衛隊寫入《憲法》，岸田解釋稱：「憑藉實力改變現狀的嘗試和北韓多次發射彈道飛彈等，日本面臨著戰後最嚴峻且複雜的安保環境，讓自衛隊在憲法中被定位極為重要。」

岸田圍繞4個項目中有關緊急事態的條款，提及新冠疫情和俄烏衝突，指出「對如何應對緊急事態的關心程度正在升高」。他還表示：「為了保護國民的生命和安全，必須深化討論。」

岸田對眾院憲法審查會持續進行討論表示歡迎，稱「希望今後也多進行真摯且冷靜的討論」。他還主張「必須激發有關修憲的國民性討論」。

5月1日，日本共同社彙總了在憲法紀念日之前以郵寄方式實施的《憲法》相關輿論調查的結果。關於岸田在自民黨總裁任期內意欲實施的修憲，包括「相對」在內，認為國民之間聲勢「不高」的回答共占71％。對於在國會討論修憲，認為「需要加緊」的占49％，「不必加緊」的占48％，兩種意見勢均力敵。圍繞同性婚姻，「承認為好」的回答占71％，遠超「不承認為好」的26％。

包括「相對」在內，認為國民之間修憲聲勢「高漲」的回答共占28％。在對修憲態度積極的自民黨和日本維新會支持群體中也僅達到3成多。去年同一時期以郵寄方式實施的調查也得出相近的結果：「不高」的回答共占70％，「高漲」的回答共占29％。日本國會從去年起，幾乎固定每周召開眾院憲法審查會會議，但可見討論的活躍並未帶來輿論聲勢的高漲。

關於修憲的必要性，包括「相對」在內的肯定意見共占72％，遠超認為「沒必要」（共占27％）的意見。在認為有必要修憲的理由中，最多的是「條文和內容已不符合時代」（59％），隨後是「有必要寫入新的權利、義務和規定」（25％）。俄烏衝突等安全保障環境劇變和主張承認同性婚姻等社會多樣化被認為產生了影響。在認為沒必要修憲的理由中，最多的是「提出放棄戰爭，和平得到確保」（43％）。

對修憲「有興趣」「有一定興趣」的回答共占67％。認為「有必要」修改第九條的占53％，「沒必要」占45％。

從希望國會討論的憲法主題中最多選擇3項，結果獲選最多的是「第九條和自衛隊」（38％），之後依次為「社會保障等生存權」（32％）、「教育」（25％）。

調查實施於3～4月，對象為全國18歲以上男女3000人。